НАПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ! тема: Как вы понимаете слова СОЧУВС??ВИЕ? Что такое сочувствие? Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера - аргумента из жизненного опыта. Объем сочинения должен составлять не ...

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СОЧУВСТВИЕ - это отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью других. Это отношение или аффинити между людьми или вещами, при котором то, что воздействует на одно, соответственно воздействует на другое. Действие или способность разделить или понять чувства другого человека. Чувство или выражение жалости или сожаления из-за несчастья другого. Сочувствие — это стремление заботиться о других, когда они нуждаются в помощи. Сочувствие можно выражать по-разному. Сочувствующий человек — это тот, кому не все равно, что чувствуют другие люди и как они живут. По-настоящему сочувствующий человек не может пройти мимо того, кому плохо, по меньшей мере не обратив на него внимания. Сочувствие заставляет людей делать добрые дела, любить даже тех, кто им не нравится, понимать, что может чувствовать другой человек.