На координатной прямой : запешите все лежашие числа между 4,8 и 8,5
Математика
На координатной прямой : запешите все лежашие числа между 4,8 и 8,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.9 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 8.3 8.4 если не ошибаюсь
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