Напишите пожалуйста сообщение на химию про простое вещество напишите примеры !ЗА??АНИЕ СПАСИБО!ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!

Гость: Гость:

Простые вещества — вещества, состоящие исключительно из атомов одного химического элемента (в отличие от сложных веществ). Являются формой существования химических элементов в свободном виде, или, иначе говоря, элементы, не связанные химически ни с каким другим элементом, образуют простые вещества. Известно свыше 400 разновидностей простых веществ. По элементному составу различают простые вещества, состоящие из атомов одного элемента (H2, O2, Cl2, P4, Na, Cu, Au), и сложные вещества, состоящие из атомов разных элементов (H2O, NH3, OF2, H2SO4, MgCl2, K2SO4). В настоящее время известно 115 химических элементов, которые образуют около 500 простых веществ. Способность одного элемента существовать в виде различных простых веществ, отличающихся по свойствам, называется аллотропией. Например, элемент кислород O имеет две аллотропные формы — дикислород O2 и озон O3 с различным числом атомов в молекулах.