НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СООБЩЕНИЕ НА ТЕМУ:"Способы добывания огня в природных услови??х".
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НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СООБЩЕНИЕ НА ТЕМУ:"Способы добывания огня в природных услови??х".
Ответ(ы):
Гость:
В природных условиях можно раздобыть огонь двумя способами.Первый способ,нужно две палки:в одной палке делаем круглую дырку(её можно сделать с помощью перочинного ножа) положить горизонтально и в дырку поставить палку вертикально и тереть руками.От силы трения выходит тепо после тепла дым а после дыма огонь.Второй способ,нужно взять два камня и бить об друг друга.Будет происходить искры благодаря им вы можете получить огонь и вы можете знать что у вас получается.От искр будет идти тепло от тепла дым от дыма огонь!
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