Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет м??ксимальное число, оканчивающееся на 2. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности...

Информатика

Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет м??ксимальное число, оканчивающееся на 2. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 2. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, оканчивающееся на 2. Пример работы программы: Входные данные 4 3 22 6 12 Выходные данные 22

Автор: Гость