Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет м??ксимальное число, оканчивающееся на 2. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности...

Информатика
Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет м??ксимальное число, оканчивающееся на 2. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 2. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, оканчивающееся на 2. Пример работы программы: Входные данные 4 3 22 6 12 Выходные данные 22
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var     n, max, i, d: integer; begin     readln(n);     max := 0;     for i := 1 to n do     begin         readln(d);         if (d mod 10 = 2) and ((max < d) or (max = 0)) then             max := d;     end;     writeln(max); end.
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