Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет м??ксимальное число, оканчивающееся на 2. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности...
Информатика
Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет м??ксимальное число, оканчивающееся на 2. Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 2. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна вывести одно число — максимальное число, оканчивающееся на 2. Пример работы программы: Входные данные 4 3 22 6 12 Выходные данные 22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n, max, i, d: integer; begin readln(n); max := 0; for i := 1 to n do begin readln(d); if (d mod 10 = 2) and ((max < d) or (max = 0)) then max := d; end; writeln(max); end.
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