Напишите синквейн на слово: Промышленный переворот,пожалуйста !
История
Напишите синквейн на слово: Промышленный переворот,пожалуйста !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Перестройка 2. Удивительный, новый 3. Ломает, приносит, переходит 4. Приводит к лучшей жизни 5. Индустриализация
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