Які є слова з 4 і 3 букв , 4 буква зі слова яке має 4 букви є 1 і 3 буква в слові з 3 ? Буду ??дячний за відповідь .

Українська література

Які є слова з 4 і 3 букв , 4 буква зі слова яке має 4 букви є 1 і 3 буква в слові з 3 ? Буду ??дячний за відповідь .

Автор: Гость