Які є слова з 4 і 3 букв , 4 буква зі слова яке має 4 букви є 1 і 3 буква в слові з 3 ? Буду ??дячний за відповідь .
Українська література
Які є слова з 4 і 3 букв , 4 буква зі слова яке має 4 букви є 1 і 3 буква в слові з 3 ? Буду ??дячний за відповідь .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
око і авто тут і азот ара і мама
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