Казактили 3 сынып 50 жаттыгу

Қазақ тiлi
Казактили 3 сынып 50 жаттыгу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жібергенде суретін немесе нешінші бет толық жіберіңіздерші
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Стихотворение руского поэта, отражающего "единение, слияние" человека с природой.
Ответить
Русский язык
Давно недавно сейчас скоро не скоро этом ряду суд действует и души друг за другом ??обытии куда в этом ряду в поставят только что после давно после...
Ответить
Русский язык
Запиши рядом с каждым фразеологизмом его значение. Как снег на голову. Держать у??о востро. Бросаться со всех ног. Слова для справок:приме...
Ответить
Литература
Как-анализировать стих
Ответить
Русский язык
Прочитай пословицы, Объясни их смысл, Определи падеж слова дело во всех пословица??, 1,Дело шуток не любит,2 Всех дел не переделаешь 3,По твоим д...
Ответить