Запиши рядом с каждым фразеологизмом его значение. Как снег на голову. Держать у??о востро. Бросаться со всех ног. Слова для справок:примерно, приблизительно, неожиданно;зазнаваться, выжничать;быть очень осторожным;очень ...

Русский язык

Запиши рядом с каждым фразеологизмом его значение. Как снег на голову. Держать у??о востро. Бросаться со всех ног. Слова для справок:примерно, приблизительно, неожиданно;зазнаваться, выжничать;быть очень осторожным;очень быстро убегать, прибегать.

Автор: Гость