Запиши рядом с каждым фразеологизмом его значение. Как снег на голову. Держать у??о востро. Бросаться со всех ног. Слова для справок:примерно, приблизительно, неожиданно;зазнаваться, выжничать;быть очень осторожным;очень ...
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Запиши рядом с каждым фразеологизмом его значение. Как снег на голову. Держать у??о востро. Бросаться со всех ног. Слова для справок:примерно, приблизительно, неожиданно;зазнаваться, выжничать;быть очень осторожным;очень быстро убегать, прибегать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как снег на голову-неожиданно,держать ухо востро-быть очень осторожным, бросаться со всех ног-очень быстро прибегать/убегать
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