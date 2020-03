Помогите! Напишите пецепт кокого нибудь салатика! Из фруктов! На английском!И сп??сибо в зарание!

Гость: Гость:

Ингредиенты: клубника;слива;нектарины;персики;смородина;абрикосы;сок лимона;сметана (200 грамм);сахар (100 грамм);черный шоколад для украшения. Способ приготовления Количество и набор фруктов может варьироваться в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Хорошо промойте фрукты, дайте воде стечь. Порежьте их кусочками. Не стоит делать их слишком мелкими, так как они быстро стекут. Взбейте в блендере сметану с сахаром. Добавьте немного лимонного сока. Залейте смесью фрукты. Оставьте несколько кусочков для поверхностного украшения блюда. Перемешайте. На терке натрите шоколад. Украсьте салат отложенными фруктами и шоколадом. Приятного аппетита! Ingredients: strawberries;drain;nectarinespeaches;currant;apricots;lemon juice;sour cream (200 grams);sugar (100 grams);dark chocolate for decoration. Method of preparation The number of fruits may vary depending on your taste preferences. Rinse the fruit, drain the water. Chop them into pieces. Do not make them too small because they will quickly drain. Blend sour cream with sugar. Add a little lemon juice. Pour the mixture over the fruit. Leave a few slices for surface decoration. Mix. On a grater grate the chocolate. Decorate salad deferred fruit and chocolate. Bon appetit!