Помоги пожалуйста решить уровнение. Спасибо! -u=20 X-3,5=10 4-y=0,25 15-y=1 1/2 (одна целая и одна вторая) Y+7/10=4 0,8x=8

Математика

Помоги пожалуйста решить уровнение. Спасибо! -u=20 X-3,5=10 4-y=0,25 15-y=1 1/2 (одна целая и одна вторая) Y+7/10=4 0,8x=8

Автор: Гость