Помоги пожалуйста решить уровнение. Спасибо! -u=20 X-3,5=10 4-y=0,25 15-y=1 1/2 (одна целая и одна вторая) Y+7/10=4 0,8x=8

Математика
Помоги пожалуйста решить уровнение. Спасибо! -u=20 X-3,5=10 4-y=0,25 15-y=1 1/2 (одна целая и одна вторая) Y+7/10=4 0,8x=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)u=-20 2)х=11,5 3)y=3,75 4)y=19/2 5)y=33/10 6)x/10
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