Напишите сочинение никто не забыт ничто не забыто

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«Никто не забыт, ничто не забыто» . Нам дедушкина слава дорога, дорога. Мчались русские лавой, сокрушая врага. Богатырский их подвиг не забыт, не забыт. Мы сквозь годы сегодня слышим эхо молитв. Вторят нам дубравы и поля, и луга: «Дедушкина слава дорога, дорога! » Русская песня. «Без права на ошибку» - это предложение относилось к каждому, кто жил в России в страшные сороковые годы двадцатого столетия. Если бы совершили люди хоть малейший промах, не было бы победы над фашистской Германией. Победа! Ведь только под её обожженным крылом могут сегодня звенеть детский смех, звучать соловьиная трель, и безудержно цвести вишни. Только под ее крылом могут открываться памятники, которые напоминают нам о тех, кто не жалея жизни, подарил нам радость. Теперь ежегодно майским днём представители четырёх поколений возлагают цветы к обелискам, монументам. Это доказательство того, что все помнят, какой ценой завоевано счастье. Алые гвоздики на фоне мрамора, словно капли крови, пролитые во время войны ради свободы любимой родины. Многие, отдавая дань защитникам страны, проговаривают: «Спасибо тебе, солдат!» . Я тоже благодарен своему прадедушке Дуварову Василию Сергеевичу за то, что он храбро сражался в боях, за то, что дал мне возможность жить под чистым небом, расти в независимом государстве. Мой родной человек знал, что главное - не покоряться врагам, не падать на колени, быть мужественным и стойким, он учил меня храбрости и отваге, показывал фронтовые фотографии, гордился наградами и орденами, рассказывал о своей жизни. Из его повествования я понял, что в тяжелое время в далеком 1924 году он родился в г. Гудермесе Чечено - Ингушской Республики. В 1943 году был отправлен на войну, командовал артиллерийским расчётом на Курской дуге, служил честно и бескорыстно. Я хотел разобраться сам в той боли, что прадедушка мой перенёс, и посмотреть на войну его глазами, полными слёз. Закрыл на мгновенье веки и увидел кровопролитный бой в августе 1943 года, когда танки шли, как чёрная туча. Трудно поверить, что вся эта сложная техника создавалась руками людей, а не бесами. Рокот наступающих танковых полков слышали мой прадедушка и его друзья - однополчане. Всё ближе и ближе подходили машины - убийцы к советским войскам. Уже не часы, а минуты отдаляли противоборствующие стороны. И вот… решающий момент. Командир расчёта кричит: «Огонь!» . Снаряд летит прямо по поставленной цели, но страшный заряд огня так же молниеносно вырывается и из танка. Загорелось немецкое орудие, взорвалась и русская пушка. Моего прадедушку волной отбросило в сторону. Раненого, но живого, без сознания его госпитализировали в г. Тбилиси, где он прошёл курс лечения. Долгую, трудную жизнь прожил он, и запомнился мне очень жизнерадостным, доброжелательным человеком. Прадедушка хотел, чтобы моя жизнь была намного легче, говорил, что надо стремиться к пониманию и уважению людей других рас и наций. Высота человеческого подвига определяется силой любви к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерение геройства. В войну люди показали, на что способен русский народ. Уходит поколение, вынесшее тяжёлый груз. Но народная память хранит подвиги и неслыханные страдания. «Никто не забыт и ничто не забыто» - эти слова обращены к ветеранам, которые не только выстояли, подняли из руин и пепла родную землю, но и возвысили её своим героическим трудом. В благодарной памяти людей вечно будут жить подвиги бойцов, командиров, партизан - бессмертные дела поколения победителей. И я горжусь славою своих предков, дорожу именем своего любимого прадедушки: Для меня победа- Зов отцов и дедов, Кто прошёл дорогами войны, Кто врагу не сдался и не отступался, Грудью защищая честь страны. Для меня победа- Тёплая беседа С дедушкой о всех фронтовиках. Пусть шумят метели, Пусть звенят капели, Подвиг их останется в веках..