Функция задана формулой y=5x-4.Найдите значения аргумента ,при которых y равен -9;0;1;
Алгебра
Функция задана формулой y=5x-4.Найдите значения аргумента ,при которых y равен -9;0;1;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-9 -9=5x-4 5x-4=-9 5x=-5 x=-1; y=0 0=5x-4 5x-4=0 5x=4 X=0,8; y=1 1=5x-4 5x-4=1 5x=5 x=1
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