Магистрат заседал где? в гильдии, в ратуше , в соборе?
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Магистрат заседал где? в гильдии, в ратуше , в соборе?
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Магистрат заседал в соборе в соборе
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