Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметра тесьмы на отделку блузки портниха израсходовали еще 4 дециметров тесьмы сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платьев и блузки вместе

Математика

Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметра тесьмы на отделку блузки портниха израсходовали еще 4 дециметров тесьмы сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платьев и блузки вместе

Автор: Гость