Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметра тесьмы на отделку блузки портниха израсходовали еще 4 дециметров тесьмы сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платьев и блузки вместе
Математика
Портниха сшила 5 платьев на отделку каждого платья необходимо 3 дециметра тесьмы на отделку блузки портниха израсходовали еще 4 дециметров тесьмы сколько дециметров тесьмы потребовалось на отделку платьев и блузки вместе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*3=15(дц)- ушло на платья. 2)15+4=19(дц)-понадобилось всего. Ответ:19 дециметров тесьмы понадобилось .
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