Длина комнаты 6 м,ширина - 5м. высота - 3,5 м. Вычислите массу воздуха в этой комнате, е??ли 1 м (квадратный) воздуха весит 1,29 кг (результат округлите с точностью до 1 кг)

Математика

Длина комнаты 6 м,ширина - 5м. высота - 3,5 м. Вычислите массу воздуха в этой комнате, е??ли 1 м (квадратный) воздуха весит 1,29 кг (результат округлите с точностью до 1 кг)

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