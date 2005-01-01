Что обозначают выделенные слова Спишите Определите склонение имен существительных в единственном числе подчеркнуть имена существительные 2 склонения составьте по рисунку и запишите предложение с однокоренными членами

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Сервиз - это набор чайной посуды, рассчитанный на определённое количество человек. Бутерброд - ломтик хлеба, на который положены дополнительные продукты. Закуска. Натюрморт - картина, на которой изображены посуда, еда, цветы. * Стол (2 скл.). Сервиз (2 скл.). Цветов букеты. Торт (2 скл.). Тарелка (1 скл.). Бутерброд (2 скл.). Называется всё это По-французски: натюрморт (2 скл.). * Подчеркнуть следует слова "стол", "сервиз", "торт", "бутерброд", "натюрморт" (можно ещё подчеркнуть слово "букеты", потому что оно тоже второго склонения, но стоит во множественном числе). * На столе стоят чайник, чашки, бутерброды, торт и цветы. (Однородные подлежащие - чайник, чашки, бутерброды, торт, цветы).