1. Напишите, какие события соответствовали приведенным датам. 1591г. 1594г. 1595г. 1600??.

История
1. Напишите, какие события соответствовали приведенным датам. 1591г. 1594г. 1595г. 1600??.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1591г-Угличская трагедия,  1595г Грамота царю Федору Ивановичю,1594г   невисокосный год
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