Решите уровнение а) х:16=324+284 б) 1344:у=543-487 и т. д. помогите пж срочно надо

Математика

Решите уровнение а) х:16=324+284 б) 1344:у=543-487 и т. д. помогите пж срочно надо

Автор: Гость