Как решить такой пример 93 умножить на скобка открывается 8 минус 54 разделить на 18 скобочка закрывается разделить на 3
Математика
Как решить такой пример 93 умножить на скобка открывается 8 минус 54 разделить на 18 скобочка закрывается разделить на 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
93×(8-54:18):3=155 54:18=3 8-3=5 93×5=465 465:3=155
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