В 2 пакета надо разложить 56 орехов так чтобы в одном их было в 3 раза меньше чем в др??гом Сколько орехов надо положить в каждый пакет

Математика
В 2 пакета надо разложить 56 орехов так чтобы в одном их было в 3 раза меньше чем в др??гом Сколько орехов надо положить в каждый пакет
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все просто, нужно все орехи (56) разделить на 2, получиться ровное колл-во орехов в каждом пакете, а для того чтобы в одном из них было в 3 раза меньше нужно 28 (то что мы получили - половину орехов) разделить на 3, получим 9 целых и одну третью, это и будет колл-вом орехов в первом пакете, соответственно, остальные орехи будут в пакете втором (46 целых и две третьих) 56:2:3=(орехов) первый пакет 56-9, 1/3=18, 2/3(орехов) второй пакет Ответ: 1 пакет - 9, 1/3             2 пакет - 46, 2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите плз нужно 5 предложений почему ты любишь физику на английском
Ответить
История
Каковы особенности духовной жизни руси после нашестия
Ответить
Қазақ тiлi
Казак тили 3 сынып 50 жаттыгу
Ответить
Биология
Что будет если растереть семечко на бумаге (обычное)
Ответить
Қазақ тiлi
Придумать вопросы к словам
Ответить