В 2 пакета надо разложить 56 орехов так чтобы в одном их было в 3 раза меньше чем в др??гом Сколько орехов надо положить в каждый пакет

Гость: Гость:

Все просто, нужно все орехи (56) разделить на 2, получиться ровное колл-во орехов в каждом пакете, а для того чтобы в одном из них было в 3 раза меньше нужно 28 (то что мы получили - половину орехов) разделить на 3, получим 9 целых и одну третью, это и будет колл-вом орехов в первом пакете, соответственно, остальные орехи будут в пакете втором (46 целых и две третьих) 56:2:3=(орехов) первый пакет 56-9, 1/3=18, 2/3(орехов) второй пакет Ответ: 1 пакет - 9, 1/3 2 пакет - 46, 2/3