Что будет если растереть семечко на бумаге (обычное)

Биология
Что будет если растереть семечко на бумаге (обычное)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бумага станет шершавой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Придумать вопросы к словам
Ответить
Математика
Женя задумал число, прибавил к нему три целых пять девятых , полученную сумму разд??лил на одну целую одинадцать пятнадцатых . В итоге он получил ш...
Ответить
Русский язык
Что нужно сделать чтобы данные существительные стали существительными другого с??лонения.лень тетрадь ветвь раб
Ответить
Русский язык
Напишите текст который начинается таким предложением"Антон пошел к отцу на палуб??"
Ответить
Литература
Сколько лет было алёша в сказке черная курица
Ответить