Что будет если растереть семечко на бумаге (обычное)
Биология
Что будет если растереть семечко на бумаге (обычное)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бумага станет шершавой
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