Что нужно сделать чтобы данные существительные стали существительными другого с??лонения.лень тетрадь ветвь раб

Русский язык
Что нужно сделать чтобы данные существительные стали существительными другого с??лонения.лень тетрадь ветвь раб
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Гость:
Раб-рабыня Больше не знаю( Вьалвлвьв
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