Что нужно сделать чтобы данные существительные стали существительными другого с??лонения.лень тетрадь ветвь раб

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Что нужно сделать чтобы данные существительные стали существительными другого с??лонения.лень тетрадь ветвь раб

Автор: Гость