Борис Годунов 1)Можно ли назвать сон Григория вещим? как сон раскрывает его замыслы? 2) каким показан здесь Иван Грозный?

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Сон ПРЕДВЕЩАЕТ герою то, что с ним случится в скором будущем: ...То, как пришел Отрепьев к решению стать Самозванцем, можно описать как прелесть, или тонкое мечтание. Ключевым для понимания этого мечтания становится сон Григория: А мой покой бесовское мечтанье Тревожило, и враг меня мутил. Мне снилося, что лестница крутая Меня вела на башню; с высоты Мне виделась Москва, что муравейник; Внизу народ на площади кипел И на меня указывал со смехом, И стыдно мне и страшно становилось – И, падая стремглав, я пробуждался. На первый взгляд, сон Григория – это точное предсказание его кончины: «Димитрий решился выскочить в окно, чтобы спуститься по лесам… Димитрий споткнулся и упал на землю с высоты 30 футов. Он разбил себе грудь, вывихнул ногу, зашиб голову и на время лишился чувств» . Затем его схватили заговорщики и убили. Но падение во сне предвещает и иное – грехопадение под влиянием диавольских сил. Интересна та интерпретация, которую получила смерть Отрепьева (точнее – его падение) в народном предании: Заглянул в окошко осевчато: Обступила сила кругом вокруг, Вся сила с копьями, Гришка-рострижка, Отрепьев сын Думает умом своим царским: «Поделаю крылица диавольски, Улечу нун я диаволом» . Не успел Грешка сделать крыльицов, Так скололи Гришку Отрепьева. Пушкин мог знать это предание, параллели с которым явно видны в сне Отрепьева: толпа народа, окружающая башню, полет и падение. Каким человеком предстает перед нами Иван Грозный в послании в монастырь?В послании Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь перед нами предстает исступленно кающийся грешник: «теперь он сам уже пес смердящий, скверный, грешный, окаянный».