Борис Годунов 1)Можно ли назвать сон Григория вещим? как сон раскрывает его замыслы? 2) каким показан здесь Иван Грозный?
Литература
Борис Годунов 1)Можно ли назвать сон Григория вещим? как сон раскрывает его замыслы? 2) каким показан здесь Иван Грозный?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сон ПРЕДВЕЩАЕТ герою то, что с ним случится в скором будущем: ...То, как пришел Отрепьев к решению стать Самозванцем, можно описать как прелесть, или тонкое мечтание. Ключевым для понимания этого мечтания становится сон Григория: А мой покой бесовское мечтанье Тревожило, и враг меня мутил. Мне снилося, что лестница крутая Меня вела на башню; с высоты Мне виделась Москва, что муравейник; Внизу народ на площади кипел И на меня указывал со смехом, И стыдно мне и страшно становилось – И, падая стремглав, я пробуждался. На первый взгляд, сон Григория – это точное предсказание его кончины: «Димитрий решился выскочить в окно, чтобы спуститься по лесам… Димитрий споткнулся и упал на землю с высоты 30 футов. Он разбил себе грудь, вывихнул ногу, зашиб голову и на время лишился чувств» . Затем его схватили заговорщики и убили. Но падение во сне предвещает и иное – грехопадение под влиянием диавольских сил. Интересна та интерпретация, которую получила смерть Отрепьева (точнее – его падение) в народном предании: Заглянул в окошко осевчато: Обступила сила кругом вокруг, Вся сила с копьями, Гришка-рострижка, Отрепьев сын Думает умом своим царским: «Поделаю крылица диавольски, Улечу нун я диаволом» . Не успел Грешка сделать крыльицов, Так скололи Гришку Отрепьева. Пушкин мог знать это предание, параллели с которым явно видны в сне Отрепьева: толпа народа, окружающая башню, полет и падение. Каким человеком предстает перед нами Иван Грозный в послании в монастырь?В послании Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь перед нами предстает исступленно кающийся грешник: «теперь он сам уже пес смердящий, скверный, грешный, окаянный».
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