Отгадайте загадки лишь солнце погасло и стало темно как по небу кто то рассыпал зерно, миллион задачек мне решит помошник мой он с одним огромным глазом и согромной головой. решите пожалуйста

Литература

Отгадайте загадки лишь солнце погасло и стало темно как по небу кто то рассыпал зерно, миллион задачек мне решит помошник мой он с одним огромным глазом и согромной головой. решите пожалуйста

Автор: Гость