Отгадайте загадки лишь солнце погасло и стало темно как по небу кто то рассыпал зерно, миллион задачек мне решит помошник мой он с одним огромным глазом и согромной головой. решите пожалуйста
Литература
Отгадайте загадки лишь солнце погасло и стало темно как по небу кто то рассыпал зерно, миллион задачек мне решит помошник мой он с одним огромным глазом и согромной головой. решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это опредленно : ЗВЕЗДЫ А вторая : КОМПЬЮТЕР
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