Вопрос:Определите, какие члены предложения являются однородными и на какой вопро?? они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами , связи только интонацией перечисления ? Спишите и подчеркните однородные...

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1.Кузнечики,сверчки,скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую музыку. здесь однородные существительные Кузнечики,сверчки,скрипачи и медведки отвечают на вопрос кто 2.В поле,в роще,в воздухе царствовало безмолвие. здесь однородные обстоятельства выраженные существительными В поле,в роще,в воздухе.отвечают на вопрос где 3.Лес зазвенел,застонал,затрещал. здесь однородные сказуемые зазвенел,застонал,затрещал. отвечают на вопрос что сделал. между однородными членами предложения ставится запятая.