Что измеряется в квадратный сантиметрах

Математика
Что измеряется в квадратный сантиметрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь различных фигур
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