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Что измеряется в квадратный сантиметрах
Математика
Что измеряется в квадратный сантиметрах
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Площадь различных фигур
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