Догадайтесь к каким частям речи могут относиться слова:а)с окончанием -ая в И. п.,б)?? окончанием -ешь

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Догадайтесь к каким частям речи могут относиться слова:а)с окончанием -ая в И. п.,б)?? окончанием -ешь

Автор: Гость