Догадайтесь к каким частям речи могут относиться слова:а)с окончанием -ая в И. п.,б)?? окончанием -ешь

Русский язык
Догадайтесь к каким частям речи могут относиться слова:а)с окончанием -ая в И. п.,б)?? окончанием -ешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ая- прилагательное,существительное ешь- наверное только глагол
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