Сколько бит информации содержит лотерейный билет "5 из 25"?
Информатика
Сколько бит информации содержит лотерейный билет "5 из 25"?
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Бит, байт, килобат,и так далее
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