Какие есть четыре части Англии England, Northern Ireland, Wales and...
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Какие есть четыре части Англии England, Northern Ireland, Wales and...
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Великобритания делится на 4 части: England, Northern Ireland, Wales and Scotland
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