Постройте график линейной функции в соответствующей системе координат: y = -4x + 1
Алгебра
Постройте график линейной функции в соответствующей системе координат: y = -4x + 1
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