Напишите текст который начинается таким предложением"Антон пошел к отцу на палуб??"

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Напишите текст который начинается таким предложением"Антон пошел к отцу на палуб??"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антон пошел к отцу на палубу и увидел очень интересный и красивый закат, который он никогда не забудет
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