Женя задумал число, прибавил к нему три целых пять девятых , полученную сумму разд??лил на одну целую одинадцать пятнадцатых . В итоге он получил шесть целых одну четвёртую . Какое число задумал женя
Математика
Женя задумал число, прибавил к нему три целых пять девятых , полученную сумму разд??лил на одну целую одинадцать пятнадцатых . В итоге он получил шесть целых одну четвёртую . Какое число задумал женя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3.1 радостена прав))()
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