Женя задумал число, прибавил к нему три целых пять девятых , полученную сумму разд??лил на одну целую одинадцать пятнадцатых . В итоге он получил шесть целых одну четвёртую . Какое число задумал женя

Математика
Женя задумал число, прибавил к нему три целых пять девятых , полученную сумму разд??лил на одну целую одинадцать пятнадцатых . В итоге он получил шесть целых одну четвёртую . Какое число задумал женя
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