Дать характеристику своего края

Гость: Гость:

Я живу в городе Тараз . С казахского языка Тараз означает -весы. в этом городе есть много моих любимых мест но самое красивое и любимое место это площадь , особенно я люблю гулять по площади в зимний период потому , что там зажигают ёлку она очень большая и красивая .Зимой на площади я вижу очень много разных людей которые переодеты в дед-морозов и снегурочек. Но и летом здесь тоже очень красиво . Если проехаться по городу то невозможно найти место где нету цветов .Я очень люблю свой город ,и он всегда будет в моем сердце !!