В цирке медведи катались на велосипедах очень быстро. синтактический разбор. И ??ЩЕ НАЙТИ ПОБУДИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ И..Т.Д РАСПОСТР ИЛИ НЕРАСПОСТР ПРОСТОЕ ИЛИ СЛОЖНОЕ ВОСК ИЛИ НЕВОСКЛ

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В цирке медведи катались на велосипедах очень быстро. синтактический разбор. И ??ЩЕ НАЙТИ ПОБУДИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ И..Т.Д РАСПОСТР ИЛИ НЕРАСПОСТР ПРОСТОЕ ИЛИ СЛОЖНОЕ ВОСК ИЛИ НЕВОСКЛ

Автор: Гость