В цирке медведи катались на велосипедах очень быстро. синтактический разбор. И ??ЩЕ НАЙТИ ПОБУДИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ И..Т.Д РАСПОСТР ИЛИ НЕРАСПОСТР ПРОСТОЕ ИЛИ СЛОЖНОЕ ВОСК ИЛИ НЕВОСКЛ
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В цирке медведи катались на велосипедах очень быстро. синтактический разбор. И ??ЩЕ НАЙТИ ПОБУДИТЕЛЬНОЕ ИЛИ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЕ И..Т.Д РАСПОСТР ИЛИ НЕРАСПОСТР ПРОСТОЕ ИЛИ СЛОЖНОЕ ВОСК ИЛИ НЕВОСКЛ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведи подчеркивать одной чертой,выражено существительным. Катались двумя чертами выражено глаголом . В цирке пунктиром с точкой, выражено обстоятельством . На велосипедах подчеркивать пунктиром,выражено дополнением . очень пунктиром с точкой, выражено наречием . быстро пунктиром с точкой,выражено наречием.(Повествовательное,распространённое,простое,невосклицательное,двусоставное)
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