Строительная площадка занимает прямоугольный участок длина участка 130 м а ширина на 80 метров короче какую площадь занимает Строительная площадка решение задачи

Математика
Строительная площадка занимает прямоугольный участок длина участка 130 м а ширина на 80 метров короче какую площадь занимает Строительная площадка решение задачи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = 130 м b = 130-80 м 1. b=130-80=50 м - ширина строительной площадки 2. S=ab =  м- площадь строительной площадки. Ответ: 6500 м
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