В треугольнике АВС стораны АВ и АС равны и имеют длину по 28мм.чему равна...
Математика
В треугольнике АВС стораны АВ и АС равны и имеют длину по 28мм.чему равна...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 милиметров получается третья сторона
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