Длина отрезка ab равна 3.Внутри отрезка взята точка M. Найдите длину отрезка BM, если: a) AM=2BM b) 2AM=3BM c) AM:BM=1:5
Математика
Длина отрезка ab равна 3.Внутри отрезка взята точка M. Найдите длину отрезка BM, если: a) AM=2BM b) 2AM=3BM c) AM:BM=1:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) х-ВМ АМ-2х х+2х=3 3х=3 х=1 b) х-ВМ 3/2х - АМ х+3/2х=3 х+1,5х=3 2,5х=3 х=1,2 с) х-АМ ВМ - 5х х+5х=3 6х=3 х=0,5
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