Что обозначает зеленый цвет в разных странах мира??

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В западных культурах он символизирует молодость, рост и свежесть. И, как ни странно, в англо-саксонских странах зеленый означает жадность, амбиции и престиж – ведь это цвет доллара. В англоязычных странах он ассоциируется с завистью, — «Позеленел от жадности» — дословный перевод американского выражения «To be green with envy». Для Китая зеленый – предательство и изгнание, а в Индии он тесно связан с исламом. В Ирландии зеленый – это цвет лепреконов и ассоциируется с четырехлистным клевером. Как повелось издавна, американцы никогда не договорятся с французами, ведь зеленый в Америке – это безопасность, а во Франции он символизирует преступность.