Обьясни как выполняли вычисления Вычисли 241,322*2=(200 000+40,000+1,000+300+20+2)*2=400.000+80.000+2.000+600+40+4=482.644
Математика
Обьясни как выполняли вычисления Вычисли 241,322*2=(200 000+40,000+1,000+300+20+2)*2=400.000+80.000+2.000+600+40+4=482.644
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
241,322=200+40+1+0,300+0,020+0,002 482,644=400+80+2+0,600+0,40+0,4 наверное)))
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