Почему период существования израильского-иудейского царства оказался столь недолгим?

История
Почему период существования израильского-иудейского царства оказался столь недолгим?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1948 г. в верхушке были споры, как назвать. Предлагали Ариэль, Иудея, еще всякие названия. В конце решили назвать именем балаганного Израильскго царства, просуществовавшего что-то сто лет с малым, погрязшего в грехах, отвергшего приоритеты иудаизма и Иерусалимского храма. Назвали, чтобы отделится от религиозных мракобесов
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