Как-анализировать стих

Гость: Гость:

План анализа стихотворения:1. Автор и название стихотворения год написания2. тема (о чем говорится в тексте)3. Идея (что автор нам хотел передать)4. Художественные средства (метафора, олицетворение и т.д)5. Размер стиха, рифма стиха6. Личное мнение по стихотворения типа вывода