Как-анализировать стих

Литература
Как-анализировать стих
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План анализа стихотворения:1. Автор и название стихотворения год написания2. тема (о чем говорится в тексте)3. Идея (что автор нам хотел передать)4. Художественные средства (метафора, олицетворение и т.д)5. Размер стиха, рифма стиха6. Личное мнение по стихотворения типа вывода

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