Прочитай пословицы, Объясни их смысл, Определи падеж слова дело во всех пословица??, 1,Дело шуток не любит,2 Всех дел не переделаешь 3,По твоим делам о тебе не судят 4 Жизнь дана на добрые дела 5 Велик телом,да мал делом 6 И у...
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Прочитай пословицы, Объясни их смысл, Определи падеж слова дело во всех пословица??, 1,Дело шуток не любит,2 Всех дел не переделаешь 3,По твоим делам о тебе не судят 4 Жизнь дана на добрые дела 5 Велик телом,да мал делом 6 И умен,и крепок,и в деле гож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нужно относится серьезно к тому что ты делаешь 2. Нужно браться за одно дело и делать его тщательно. 3. Главное не дело а твое отношение к людям 4.злые дела удел слабых 5. Дело важно а тело твое нет 6. Сама за себя говорит
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