Стихотворение руского поэта, отражающего "единение, слияние" человека с природой.
Музыка
Стихотворение руского поэта, отражающего "единение, слияние" человека с природой.
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Гость:
Ф. И. Тютчева Чародейкою зимой
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