Придумать 3 анекдота по татарский
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Придумать 3 анекдота по татарский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ике ир очраша: - мине хатын ипиг ибргн иде. - Со? - Керсм - агы да, карасы да юк. - Шуннан? - Шуннан ике кызыл алырга туры килде инде. На улице русская девушка подходит к деду-татарину и спрашивает, который час. Дед смотрит на часы: на часах без пятнадцати двенадцать, но не знает, как сказать это по-русски. Думал, думал, потом выдал следующее: - Знаешь, доченька: вот, двенадцать хочет, но пятнадцать не пускает!
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