Помогите!!!!! Лаборант получил смесь двух растворов соли, слив в один сосуд 180мл пер??ого раствора плотностью 1200кг/м3 и 120мл раствора, плотность которого забыл измерить. Плотность смеси оказалась равной 1150кг/м3. Какой был...
Физика
Помогите!!!!! Лаборант получил смесь двух растворов соли, слив в один сосуд 180мл пер??ого раствора плотностью 1200кг/м3 и 120мл раствора, плотность которого забыл измерить. Плотность смеси оказалась равной 1150кг/м3. Какой была плотность второго раствора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон всемирного тяготения Ньютона можно применять, если рассматриваемая система допускает описание в терминах классической механики. Т.е. при отсутствии очень больших масс и скоростей, близких к скорости света. В пределах Солнечной системы, например
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