Напишите сочинение на тему,,Дети,бегущие от грозы"

Гость: Гость:

Передо мной произведение знаменитого художника, живописца К. Е. Маковского. В своих картинах, он обращается к разным темам. Есть у него и портреты и живопись, и воспроизводит на полотне исторические события, но особенно хорошо, на мой взгляд, ему удается изобразить природу и быт людей. Одной из таких картин является «Дети, бегущие от грозы», которая сочетает в себе зарисовку природы и внешность деревенских детей, их чувств и эмоций. Глядя на эту картину будто видишь, что произошло до ее написания и после, проникаешь к героем сочувствием и сопереживанием. Попадаешь вместе с ними, или становишься одним из них на этом лугу во время грозы. На полотне очень реалистично изображена сельская местность Луг, трава, леса, дали, все это притягивает взгляд. Тоненький мостик, на котором изображена деревенская девчушка, босиком в тонком платье. Волосы растрепаны от ветра. Он сама еще не взрослая, а держит на своих плечах брата, спешит укрыться и спрятать его от грозы. Я могу предположить, что дети ходили в лес по грибы или ягоды, так как девочка в руках держит корзинку. И вероятнее всего они уже шли в сторону дома, как их внезапно настигла гроза. По близости мы видим, что нет укрытия, а до дома наверно им далеко. Им негде спрятаться от грозы. Небо затянуло тучами, и вот, вот скоро хлынет дождь, который будет длиться долго. На небе не видно ни одного окошка с просветлением. Ветер нагибает траву и пронизывает тонкую одежонку детей. Девочка со страхом вглядывается в небо, наверно она увидела сверкнувшую молнию, а значит сейчас, громыхнет гром. Ее брат совсем маленький и может напугаться такой природной стихии. Им всем страшно, и они мечтаю скорее попасть домой. Но в глазах мальчика видно, что он уверен что сестра оберегает его, и все будет хорошо. Он прижимается к ней. Картина заставляет сопереживать и проникнуться к героем любовью и трепетом. Отношение сестры к брату вызывает у меня восторг.