Напишите сочинение на тему "Как я испугался" по плану. Введите в ваше сочинение описание ужа. План: 1. В лес за грибами. 2. "Змея!" 3.Страхи оказались напрасными.

Гость: Гость:

Я долго ждал своего дня рождения , ведь в этот день мы с семьей должны были перегнать в лес на пикник .<br />Когда мы наконец-то приехали то я увидел в кустах несколько лисичек.после этого мы периши пойти на грибы. и когда я ходил по лесу я увидел змеиное гнездо.я так сильно испугался что закричал но тут. пришел папа и сказал мне что змеи не страшные