Напишите Сочинение-описание памятника культуры Храм на Нерли от 1-го лица, план: дорога в храм , история храма , особенности храма , мое впичатление от увиденного. Заранее спасибо.

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Человек никогда не перестанет пристально всматриваться в туманные дали прошлого, потому что наша ИСТОРИЯ - ЭТО НАША РОДОСЛОВНАЯ. Наследие предков - это их послание грядущим поколениям. Сегодня особенно важно услышать и понять это послание. В нем - ответы на многие насущные вопросы. Поэтому сейчас люди во все мире проявляют повышенный интерес к древним книгам, скульптурам, зданиям. Архитектура - не только застывшая музыка. Это - повествование... Языком камня предыдущие поколения рассказывают нам, сегодняшним о своих мечтах, надеждах, о своей вере. Храм Покрова на Нерли - один из символов России, известный во всем мире. Он дорог всем россиянам, верующим всех конфессий, атеистам - не менее, чем верующим. Потому что его красота, безусловно, покоряет каждое сердце. Пропорции храма необыкновенно изящны и красивы. И, хотя, тип храма совершенно обычен для этого времени, он неуловимо отличается от множества других церквей. Здесь все направлено на достижение эффекта максимальной стройности и высоты. Множество деталей, еле уловимых, очень деликатных, подчеркивают вертикальную ось сооружения. . Барабан храма высокий и тонкий с узкими окнами, поднятый на пьедестал-постамент усиливает впечатление устремленности вверх. И внутреннее пространство церкви Покрова воспринимается как некий воздушный столп с убегающими ввысь пучками вертикалей. Храм украшен прекрасной белокаменной резьбой, присущей владимиро-суздальскому зодчеству. Здесь есть и излюбленный образ царя Давида в окружении животных, настоящих и фантастических, и богатые орнаменты и удивительный ряд рельефов Стены церкви слегка наклонены внутрь, что также зрительно увеличивает высоту здания. ( Здесь можешь вставить еще что-нибудь из сети. Там много красивых слов) Храм покрова на Нерли мне напоминает птицу. вознесшуюся в небеса на заливными лугами. Несмотря на толстые стены, он кажется нежным, немного печальным,. В нем нет той суровой строгости, которая должна навевать страх перед наказанием божьим. Наоборот, он манит, зовет к себе, как будто хочет успокоить, приголубить, подарить надежду и поддержать в вере.)))