Напишите сочинение по роману М.Ю Лермонтова "Герой нашего времени" на тему: Кто такой Печорин?! Очень срочно,пожалуйста:)

Гость: Гость:

Я считаю, что Григорий Александрович Печорин - очень яркий образ, созданный М. Ю. Лермонтовым. Он -- молодой аристократ, активно вмешивающийся в окружающую жизнь. С первых же страниц романа перед нами предстает герой неравнодушный, любознательный, желающий взять от жизни как можно больше. Печорин - это искатель приключений, человек, постоянно испытывающий свою судьбу. Сначала кажется, что он бесстрашен - бросается в различные авантюры, играет со смертью. Однако у Печорина есть тайный, но очень сильный страх - он боится женитьбы. Когда-то гадалка предсказала ему смерть от руки злой жены, и с тех пор Печорин боится женитьбы, как огня. Однако его это не спасло: в главе «Максим Максимыч» мы узнаем, что Григорий Александрович умер по дороге из Персии. Я не могу выразить свое отношение к Печорину одной только фразой. Это герой, к которому нельзя относиться однозначно. Безусловно, это умный человек, знающий себе цену, просчитывающий ситуации наперед. Но ему незнакомы такие чувства, как дружба, любовь. Мир Григорий Александрович воспринимает как бушующий океан страстей. Его любит девушка Вера, которая делает все, чтобы увидеть своего возлюбленного. И это несмотря на то, что она замужем. Печорин вроде бы тоже любит Веру, уважает ее и жалеет. Но в то же время это не мешает ему ухаживать за княжной Мери и испытывать к ней нежные чувства. Печорин крадет понравившуюся ему девушку, не думая о тех действиях, которые могут последовать за этим поступком. Он искренне верит, что влюблен в “деву гор”, что эта любовь станет спасительным мостиком, по которому герой сможет перейти в новую для него, полную смысла, жизнь. Но вскоре Григорий Александрович понимает тщетность надежд: “Я опять ошибся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барышни”,-- признается он Максиму Максимычу. Получается, что Печорин сначала обманывает женщин, влюбляет их в себя, заполучает их доверие, а потом? Потом, когда девушки начинают надеяться на предложение руки и сердца, Григорий Александрович или исчезает, или делает так, чтобы женщина разочаровалась в нем. В последнем случае так произошло с княжной Мери. Первое мнение о Печорине может быть ошибочно: "Он же просто эгоист! " Белинский защищал Печорина от таких обвинений: "Вы говорите, что он - эгоист? Но разве он не презирает и ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? " На самом деле герой романа устраивает испытания для других, он спрашивает себя: "А можем ли мы быть друзьями? " Печорин - человек противоречивый, неоднозначный. В нем сочетаются настолько много различных качеств, что читателю очень сложно определить, отрицательный Печорин персонаж или положительный. Но ведь настоящий человек не бывает исключительно хорошим